Якутских рыболовов предупредили об опасностях осеннего льда

Якутск, , 13:43 — REGNUM Погода в Якутии пока не способствует установлению прочного ледяного покрова на реках и водоёмах региона. Температура днём пока не опускалась ниже минус пяти градусов. Из-за этого лёд еще не набрал нужную, а главное безопасную толщину. Поэтому выходить на него, а тем более выезжать пока ещё очень опасно. Об этом рыбакам в Якутске в ходе рейда напомнили сотрудники инспекции по маломерным судам, передаёт ОТР.

Несмотря на редупреждения, десятки любителей подлёдной рыбалки ежедневно выходят за уловом.

«Нормально всё», — уверен рыбак Виктор Украдин.

Пока в 2018 году, по словам спасателей, несчастных случаев среди рыбаков зафиксировано не было. А вот коров сотрудникам МЧС уже приходилось доставать из полыньи, причём дважды.