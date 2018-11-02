Пятница, 2 Ноября 2018 года
14:45:28 МСК

Якутских рыболовов предупредили об опасностях осеннего льда

Общество

Погода в регионе ещё достаточно тёплая

Якутск, 2 ноября 2018, 13:43 — REGNUM  Погода в Якутии пока не способствует установлению прочного ледяного покрова на реках и водоёмах региона. Температура днём пока не опускалась ниже минус пяти градусов. Из-за этого лёд еще не набрал нужную, а главное безопасную толщину. Поэтому выходить на него, а тем более выезжать пока ещё очень опасно. Об этом рыбакам в Якутске в ходе рейда напомнили сотрудники инспекции по маломерным судам, передаёт ОТР.

Несмотря на редупреждения, десятки любителей подлёдной рыбалки ежедневно выходят за уловом.

«Нормально всё», — уверен рыбак Виктор Украдин.

Пока в 2018 году, по словам спасателей, несчастных случаев среди рыбаков зафиксировано не было. А вот коров сотрудникам МЧС уже приходилось доставать из полыньи, причём дважды.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на воде
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить