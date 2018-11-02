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В Гааге не установили, как хорватский генерал Праляк смог лишить себя жизни

Общество

Дело о его самоубийстве закрыто

Амстердам, 2 ноября 2018, 13:41 — REGNUM  Правоохранительные органы Нидерландов закрыли 2 ноября расследование обстоятельств самоубийства бывшего хорватского генерала Слободана Праляка на судебном заседании в Гааге, сообщает американское агентство Associated Press.

По данным правоохранительных органов страны, следствие так и не смогло установить, «каким образом и в какой момент Праляк получил цианистый калий». Полиция просмотрела записи с камер видеонаблюдения, а также провело собеседования с возможными свидетелями.

Прокуратура страны пришла к выводу, что в деле самоубийства Праляка не было совершено никаких преступных действий.

Напомним, Праляк обвинялся Гаагским судом по бывшей Югославии в совершении преступлений во время Боснийской войны 1992 — 95 годах. 29 ноября 2017 года, когда апелляционный суд отказал в отмене ранее вынесенного приговора, бывший хорватский военный лишил себя жизни.

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Самоубийства
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