Путин: Теология содействует укреплению межрелигиозного диалога

Москва, , 13:35 — REGNUM Сегодня, 2 ноября, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам II Всероссийской научной конференции «Теология в современном научно-образовательном пространстве». На конференцию собрались представители религиозных организаций, научно-педагогического сообщества и органов власти, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что теология призвана выполнять ответственную ценностно-мировоззренческую и воспитательную миссию, содействовать укреплению межрелигиозного диалога. В России богословское образование имеет давние традиции, подчеркнул Путин, поэтому необходимо создавать фундаментальную научную, методологическую базу, и готовить квалифицированных кадров как в классических университетах, так и в духовных образовательных учреждениях.

«Такие научные конференции, где осуждаются важные вопросы, вносят весомый вклад в становление и развитие теологии в России как отдельной отрасли науки и самостоятельной образовательной дисциплины», — выразил уверенность президент и пожелал участникам плодотворной работы.

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Справка ИА REGNUM :

Теология — богословие, совокупность религиозных доктрин о сущности и действии Бога, построенная в формах идеалистического умозрения на основе текстов, принимаемых как божественное откровение. В июне 2017 года в России была утверждена научная степень по теологии.

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