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В Севастопольском университете планируют внедрить систему безопасности

Общество

Предложение было озвучено ректором на форуме «Эволюция безопасности»

Севастополь, 2 ноября 2018, 12:57 — REGNUM  Вопросу оснащения современной системой безопасности Севастопольского государственного университета было посвящено одно из обсуждений на всероссийском форуме «Эволюция безопасности», который прошёл в Севастополе. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Форум организован Институтом национальной технологической инициативы СевГУ и прошел при поддержке правительства Севастополя. В нём приняли участие более 120 представителей отраслевых компаний.

Центральными темами форума стали: создание безопасных городов в рамках проекта «Умный город», развитие интегрированных решений для управления ситуацией на объектах, применение периметральной защиты, развитие беспроводных систем безопасности, эффективные инструменты проектирования.

В ходе мероприятия ректор Севастопольского госуниверситета Владимир Нечаев сообщил о заинтересованности университета в оснащении современной системой безопасности.

«Важно, чтобы система была комплексной, надежной. Мы должны сделать все, чтобы условия обучения стали максимально безопасными», — сказал он.

В вузе отметили, что проведенное мероприятие стало эффективной площадкой для диалога о сотрудничестве.

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