«Правило соотношения пользы и вреда»: о ненадёжности соцсетей

Барнаул, , 12:53 — REGNUM «Большинство» граждан России, которые согласно опросу ВЦИОМ, считают, что их персональные данные, используемые в соцсетях, могут быть переданы третьим лицам, продолжают распространять о себе персональную информацию потому что не видят для себя негативных следствий, считает кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры информационных технологий ИФМО Алтайского государственного педагогического университета Алексей Ушаков. Относительно других итогов соцопроса по использованию соцсетей в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он в частности, отметил:

«Причин, по которым пользователи, несмотря на опасения, продолжают размещать о себе персональную информацию в соцсетях, несколько. Во-первых, часть людей не соотносят предупреждения об опасности социальных сетей с собой. Частично это результат недостаточной компьютерной грамотности и следствие недостаточного освещения в прессе историй с судебным преследованием за репосты и лайки. Хотя это конкретные и узнаваемые ситуации, и часть людей могли бы увидеть в них себя.

Во-вторых, для большей части пользователей действует правило соотношения пользы и вреда. Они не видят негативных последствий того, что их данные обрабатываются посторонними лицами. В большинстве случаев так и есть. Информация, которую получают социальные сети при обработке личных данных, обобщается и пользователь не видит персонального интереса именно к себе. Целенаправленного вмешательства в личную жизнь крупные социальные сети не совершают, так как скандал и негативная реакция пользователей не окупаются возможными выгодами.

В-третьих, чсть пользователей все-таки уходят из социальных сетей. Людей, которые осознанно не пользуются социальными сетями, довольно много, они есть в окружении каждого человека. Те же скандалы с постами «В контакте» безусловно имеют последствия. Часть пользователей перешли в другие социальные сети».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что более половины граждан России полагают, что размещаемая ими в социальных сетях информация используется третьими лицами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного накануне Всероссийским центром изучения общественного мнения. Чуть меньше (52%) опрошенных полагают, что такое использование не несет никакой угрозы.