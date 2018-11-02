В Прикамье на 50% увеличили число площадок для этнографического диктанта

Пермь, , 12:51 — REGNUM В Пермском крае в 2018 году увеличили число площадок для проведения общероссийскйй просветительской акции «Большой этнографический диктант». Сегодня, 2 ноября, работало 169 площадок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Число площадок для диктанта увеличено почти на 50%. Отметим, что в 2017 году для участников просветительской акции организовали 107 площадок.

В Перми сегодня. 2 ноября, работало 12 площадок. «Большой этнографический диктант» прошёл в Пермском доме народного творчества «Губерния», в Пермской краевой библиотеке им. Горького, в Историческом парке «Россия — Моя история. Пермский край», в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете, в Центральной городской библиотеке им. Пушкина, а также в помещениях ещё семи городских библиотеках.

Добавим, в 2017 году в просветительской акции на территории региона приняли участие 2,5 тыс. человек.