Костромские некоммерческие организации получат более 15 млн руб

Кострома, , 12:51 — REGNUM Более 15 миллионов рублей получат некоммерческие организации Костромской области на реализацию 13 реализацию «социально-значимых проектов», сообщает пресс-служба губернатора области. Организации стали победителями конкурса Президентских грантов, на который было подано 69 заявок.

Среди победителей самую большую финансовую помощь — более 2,9 миллионов рублей — получит проект областного благотворительного фонда «Открыть мир» на продолжение работ по созданию системы комплексной помощи для семей с детьми и подростками с расстройством аутистического спектра.

Среди других победителей:

Благотворительная организация «Специальная Олимпиада России», которая получит 2,5 миллиона рублей на организацию занятий по футболу для жителей региона с особенностями в развитии;

Краеведческая организация «Костромская старина», с проектом по изучению геральдики региона;

Общественная организация «Танцующие звезды» — для проведения летнего танцевального лагеря;

Благотворительная организации «Воскресенье» — на реализацию проекта «Наставник для бездомных»;

Костромской областной Союз женщин — на мероприятия, посвящённые 100-летию станции скорой помощи им. Александра Попова.

«Также на средства президентских грантов в Костромской области будут проведены фестиваль детско-юношеского спорта «Вперед, Россия», региональный конкурс «Кострома лыжная» и соревнования для слабовидящих по шахматам и шашкам «Ферзевый гамбит», — отмечают в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что конкурс президентских грантов проводится с 2017 года. Средства выделяются на реализацию проектов по 16 направлениям, в числе которых социальная сфера, сохранение исторической памяти, поддержка науки, культуры и просвещения.

Всего за два года в число победителей конкурса вошли 46 проектов некоммерческих организаций из Костромской области.