Украинский экономист предложил дать денег МВФ

Киев, , 12:51 — REGNUM Украине следует увеличить свою квоту в МВФ, чтобы претендовать на новые кредиты, заявил экономист Алексей Кущ 2 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Украине нужно дать денег МВФ. Нет, речь не идет о взятке. Мы должны увеличить свою квоту до $5 млрд, с тем чтобы претендовать на получение кредита в размере хотя бы $40 млрд. Регламент МВФ позволяет 75% квоты оплачивать векселями в национальной валюте. Следовательно, увеличение нашей квоты на $2,3 млрд, до $5 млрд потребует от нас внесения всего $0,5−0,6 млрд «живых» денег», — рассказал эксперт.

Кущ отметил, что денег, выделяемых МВФ Украине в предыдущие годы, оказалось мало для проведения структурных реформ и слишком много для простого поддержания платёжного баланса.

«Получение от МВФ $40 млрд на десять лет под 0,5% годовых — вот ключевая задача Украины на 2019 год, когда закончится новая 14-месячная программа «stand by» на $3,9 млрд и схлынет первая волна погашений внешних долгов. И это должен быть кредит не на пополнение ЗВР НБУ (золотовалютные резервы национального банка Украины — ИА REGNUM ), и не помощь в латании бюджета, а деньги, направленные в фонд структурной перестройки экономики», — подытожил эксперт.

Алексей Кущ не ответил на вопрос, какова модель новой украинской экономики, и кто будет её реализовывать? Напротив, эксперт признал, что украинская элита воспринимает МВФ как удобное оправдание грабежа страны.

«С помощью программ сотрудничества с МВФ происходит легитимизация в глазах общественности любых изменений: начиная от тарифной политики и заканчивая земельной реформой. А для оппозиции — все то же самое является настолько удобной «грушей для битья», что, если бы Фонда в нашей повседневной жизни не было, его стоило бы выдумать».

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в тяжёлом положении украинского населения виновата предыдущая власть, которая в 2008 году подписала меморандум с МВФ, согласившись сравнять цену на газ для населения с ценой газа для промышленности.

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