Жена подозреваемого в групповом изнасиловании в Уфе рассказала о его алиби

Уфа, , 12:47 — REGNUM Один из подозреваемых в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в Уфе бывший сотрудник правоохранительных органов в ночь происшествия был дома. По крайней мере это утверждает его супруга.

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«С 29 на 30 он дома ночевал. Во вторник пошел на работу. Отработав, пришёл вечером домой, он приходит в 11 вечера, но у него служба такая», — сообщила «Вестям» жена уволенного стража порядка.

Она добавила, что тяжело принять, когда близкого человека обвиняют в таком серьёзном преступлении, и заявила, что верит мужу, а про потерпевшую слышит впервые.

«Мой муж очень отзывчивый, положительный человек. Сколько он служил — все его сотрудники, все его коллеги отзывались о нем с лучшей стороны», — сказала женщина.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23-летняя девушка, работающая дознавателем в УМВД, заявила, что в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району подверглась насилию со стороны своих коллег. Под подозрение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера попали сразу трое высокопоставленных сотрудника правопорядка.

Фигурантами по уголовному делу проходят 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району, 50-летний начальник отдела МВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района. В настоящее время все трое уволены из органов за «проступки, порочащие честь и достоинство».

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