В Росгосцирке намекнули на возможные увольнения в цирке Екатеринбурга

Екатеринбург, , 12:41 — REGNUM Временный руководитель Екатеринбургского цирка Александр Авраменко мгновенно отреагировал на публичное выступление экс-директора цирка Анатолия Марчевского. Он собрал «альтернативную» пресс-конференцию в нескольких метрах от помещения, где выступал Марчевский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Управленец заявил, что в цирке «все работают». «Если они должным образом будут выполнять свои обязанности, то никого не уволят» — заверил вначале Авраменко. «Но есть нюансы. Многие работники у нас, как выяснилось, только в половину одиннадцатого приходят на работу. Поэтому всё в рабочем режиме», — заявил управляющий.

На вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, какие меры планирует ввести управленец в этой связи, Авраменко ответил: «Ну тогда, наверное, сотрудники вообще могут не приходить на работу, правильно? Зачем приходить в половину одиннадцатого, если в час — обед?». Назвать имена конкретных «провинившихся» новый глава отказался, лишь заметил: «Об увольнении в данный момент решаю вопрос я. На данный момент ни один из сотрудников не уволен», — успокоил журналистов Авраменко.

Напомним, 2 ноября экс-директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский заявил, что обвинения, предъявляемые ему Росгосцирком, беспочвенны. Он готов к диалогу с госструктурой и новым проверкам.

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