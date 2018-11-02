Члены правительства Оренбуржья проверили свои этнографические знания

Оренбург, , 12:34 — REGNUM В Оренбурге 2 ноября для участников просветительской акции «Большой этнографический диктант» работало четыре площадки местных вузов. В Оренбургском педагогическом университете (ОГПУ) вместе с преподавателями, студентами и всеми желающими диктант писал первый вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства области Сергей Балыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Перед началом мероприятия Сергей Балыкин и ректор ОГПУ Светлана Алешина осмотрели выставку национальных блюд, подготовленную студентами вуза.

«Большой этнографический диктант традиционно проводится в нашей стране в преддверии Дня народного единства. Оренбуржье — один из регионов, где сплав культур, народов, традиций, обычаев и верований проявляется особенно ярко. На нашей земле вместе сотни лет живут оренбуржцы 126 национальностей. Наши ценности — это уважение к соседям, семье, интерес к культуре и традициям людей, живущих рядом с нами», — сказал Сергей Балыкин.

Вице-губернатор по внутренней политике Вера Баширова, которая писала диктант на площадке Оренбургского государственного университета, в свою очередь, отметила, что Большой этнографический диктант — это ещё один шаг на пути к межнациональному диалогу, к пониманию и согласию. Она напомнила слова руководителя Гильдии межэтнической журналистики Маргариты Лянге о том, что национальность человека — это не только кухня, костюмы — это образ жизни.

«Мы с вами живем в многонациональном регионе. В Оренбуржье проводятся национальные праздники, действует совет по делам национальностей при губернаторе Оренбургской области, поддерживаются национальные общества и некоммерческие национальные организации, акции, в том числе и этнографический диктант. Надеюсь, что после диктанта у участников появится желание глубже изучить традиции своих предков, больше узнать о тех, кто живет рядом. А те, кто не смог сегодня принять участие в очном этапе, могут пройти его в онлайн-режиме в интернете», — сказала вице-губернатор.

Вместе со студентами Оренбургского государственного медицинского университета вузов свои знания по истории, традициям, культуре народов России и Оренбуржья проверила министр здравоохранения Оренбургской области Галина Зольникова. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства области Валерий Новоженин тестировал знания на площадке Оренбургского государственного аграрного университета.

Добавим, в 2017 году в Оренбуржье было организовано 55 площадок Большого этнографического диктанта, на которых свои знания в области этнографии смогли проверить почти 4 тысячи жителей региона.