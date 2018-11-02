Для самозанятых пенсионеров предлагают установить нулевую налоговую ставку

Москва, , 13:06 — REGNUM Для самозанятых людей предпенсионного и пенсионного возраста необходимо ввести нулевую налоговую ставку, заявил член президиума «Опоры России» Юрий Савелов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе организации.

По мнению Савелова, принятый в первом чтении Госдумой пакет поправок следует дополнить положениями, предусматривающими льготы для самозанятых по возрастному признаку.

«Необходимо защитить права людей предпенсионного возраста, сделав для них, хотя бы на ближайшие три года, нулевую налоговую ставку, а самозанятых пенсионеров вовсе освободить от налога», — считает он.

Савелов добавил, что среди самозанятых есть женщины старше 58 лет и мужчины старше 60 лет, которым в силу возраста сложно официально трудоустроится на определенные позиции. Так, нулевая ставка на профессиональный доход позволит людям раскрыть перед государством свою текущую занятость.

«При этом люди продолжат получать доход без страха перед какими-то штрафами со стороны контрольно-надзорных органов», — подчеркнул он.

Савелов также предложил разработчикам законопроекта упростить мобильную форму постановки на учёт в налоговой, так как люди старшего поколения часто не владеют в полной мере навыками использования современных технологий. Так, большую сложность может вызвать вопрос, связанный с обязательной регистрацией в специальном мобильном приложении «Мой налог».

«Лучше было бы упростить эту процедуру, заменив её уведомительным заявлением в местный налоговый орган», — считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ в первом чтении приняла пакет поправок, направленный на создание налогового режима работы для самозанятых граждан. Эксперимент пройдет в течение 10 лет, к участию в эксперименте допущены Москва, Московская область, Калужская область и Татария.

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