На нижегородском заводе «Сокол» прошла экскурсия для школьников

Нижний Новгород, , 12:24 — REGNUM Волонтерский отряд «Промэкскурсовод» Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева провёл школьную экскурсию авиастроительный завод «Сокол», сообщает 2 ноября пресс-служба вуза.

«Экскурсанты познакомились с эволюцией знаменитых истребителей МИГ от моделей дозвукового барьера до сверхзвуковых лайнеров, основными конструктивными особенностями их механизмов», — говорится в сообщении.

Школьники также побывали в музее завода — культурно-образовательном и справочно-консультационном центре предприятия по вопросам истории не только самого предприятия, но и отечественной авиации в целом. В музее собрана информация о нижегородских авиастроителях, трудовой биографии завода и его традициях. Среди экспонатов — исторические и наградные документы, мемориальные и личные вещи, документы, награды выдающихся авиастроителей, коллекция моделей серийной заводской продукции, большой фонд фотографий.

Отряд «Промэкскурсовод» создан на базе Регионального центра просветительства, культурного и исторического наследия в рамках реализации Программы развития НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Предполагается, что волонтёры продолжат цикл промышленных экскурсий для массовой аудитории в будущем.

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