2 ноября: День борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов

Париж, , 12:36 — REGNUM Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги напоминает, что все еще легко можно убить журналиста безнаказанно, сообщает La Croix.

Специализированный орган ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) постановил 2 ноября — «Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов» в знак уважения к французам, убитым 2 ноября 2013 года в Мали.

«Борьба с безнаказанностью является неотъемлемой частью свободы выражения мнения, свободы печати и доступа к информации, а нападение на журналиста равносильно нападению на общество в целом», — заявил генеральный директор ЮНЕСКО.

В период с 1 января по конец октября 2018 года ЮНЕСКО зафиксировала убийство 86 журналистов.

Напомним, с 2006 года ЮНЕСКО осудила убийства 1010 журналистов и специалистов в области средств информации. Но в девяти случаях из десяти никто не привлекался к ответственности.

Читайте также: МИД Франции об убийстве Хашогги: «Мы будем требовать правды»