В Москве за девять месяцев 2018 года вступили в брак 66 тыс. пар

Москва, , 12:21 — REGNUM В столице России за первые девять месяцев 2018 года были созданы 66 тыс. новых семей. Об этом свидетельствуют сведения управления ЗАГС, опубликованные в Едином хранилище данных правительства Москвы.

«С января по сентябрь зарегистрировано 66 тыс. 168 браков», — цитирует агентство «Москва» данные ЗАГС.

Также отмечается, что за указанный период больше всего браков было зарегистрировано в августе и сентябре. Указывается, что с января по сентябрь 2018 года органы ЗАГС зарегистрировали 33 тыс. 919 разводов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа стало известно, что с 2007 года число браков в России сократилось почти на 17%. По данным Росстата, в 2017 году в стране было заключено почти 1,05 млн браков, тогда как десять лет назад данный показатель был равен 1,26 млн.

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