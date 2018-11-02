Уволенный директор цирка Екатеринбурга сделал громкое заявление

Екатеринбург, , 12:03 — REGNUM Экс-директор екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский называет беспочвенными обвинения в свой адрес. Об этом он заявил 2 ноября на пресс-конференции в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марчевский отдельно подчеркнул, что все слова о сверхприбылях являются ложью.

Марчевский подчеркнул, что готов к очередной проверке своей деятельности. Деятель обратился к руководству Росгосцирка с требованием конструктивного диалога.

«Обвинения относительно затянувшегося ремонта также беспочвенны… Несущие конструкции купола готовы на 100%. Барельефы отреставрированы на 100%. Ремонт фасада закончен на 80%… Все работы ведутся в нормальном режиме», — заверил Марчевский.

Напомним, 25 октября Росгосцирк назначил в цирк Екатеринбурга временного руководителя Александра Авраменко. Должность Марчевского в декабре сократят. Новое руководство цирка уже обратилось в полицию.

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