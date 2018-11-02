Пятница, 2 Ноября 2018 года
13:03:50 МСК

Уволенный директор цирка Екатеринбурга сделал громкое заявление

Общество

С обвинениями не согласен

Екатеринбург, 2 ноября 2018, 12:03 — REGNUM  Экс-директор екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский называет беспочвенными обвинения в свой адрес. Об этом он заявил 2 ноября на пресс-конференции в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марчевский отдельно подчеркнул, что все слова о сверхприбылях являются ложью.

Марчевский подчеркнул, что готов к очередной проверке своей деятельности. Деятель обратился к руководству Росгосцирка с требованием конструктивного диалога.

«Обвинения относительно затянувшегося ремонта также беспочвенны… Несущие конструкции купола готовы на 100%. Барельефы отреставрированы на 100%. Ремонт фасада закончен на 80%… Все работы ведутся в нормальном режиме», — заверил Марчевский.

Напомним, 25 октября Росгосцирк назначил в цирк Екатеринбурга временного руководителя Александра Авраменко. Должность Марчевского в декабре сократят. Новое руководство цирка уже обратилось в полицию.

Читайте развитие сюжета: В Росгосцирке намекнули на возможные увольнения в цирке Екатеринбурга

regnum author Дмитрий Красноухов
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Цирк
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить