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Египет: обнаружен трон, который мог принадлежать фараону Рамзеса II

Общество

Он находился в церемониальном зале, выкопанном в пригороде Каира

Каир, 2 ноября 2018, 11:49 — REGNUM  Следы церемониального зала с троном, датируемого временем правления фараона Рамзеса II, были обнаружены в одном из кварталов египетской столицы, сообщает французское издание Le Figaro.

Археологическая находка была сделана в районе Большого Каира Матарийя. По словам египтолога Мамдуха аль-Даматы из Министерства древностей страны, «это место, скорее всего, использовалось во время празднований или народных собраний».

Напомним, это не единственная археологическая находка, сделанная в Египте за последние несколько дней. Так, недавно в одном из карьеров недалеко от Луксора были обнаружены следы пандуса, который, вероятно, использовался в древности для поднятия крупных каменных блоков.

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Археология
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