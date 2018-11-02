Долги населения Украины за «коммуналку» выросли на 232% — эксперт

Киев, , 11:34 — REGNUM С 2015 по 2018 год долги жителей Украины за услуги ЖКХ выросли с 11 до 38 млрд гривен или на 232%, заявил общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ Максим Гольдарб 2 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Он привёл и более подробную статистику:

«Сентябрь 2017 — общий долг населения за ЖК-услуги 27 млрд грн. Сентябрь 2018 — уже 38 млрд грн, т. е. за 1 год долги людей выросли на 40%!», — отметил эксперт.

За год правительство Украины более чем на 3 млн. снизило число семей, получающих субсидии — с 6,23 млн. в 2017 до 2,62 в 2018 году, рассказал Гольдарб.

«По оценкам «Форбс» состояние Порошенко за год выросло на 100 млн долларов. При этом общее богатство людей за время его правления сократилось в два раза», — подытожил эксперт.

Напомним, с 1 декабря 2018 года правительство Украины отменило запрет на отключение отопления в зимний период. По мнению экспертов, это может привести к вымерзанию целых городов, особенно учитывая недавние повышения цены на газ.

Читайте также: Зимой на Украине без отопления могут замёрзнуть целые города