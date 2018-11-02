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Аэропорт Симферополя могут назвать именем Святителя Луки

Общество

Доктор медицинских наук, профессор Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, ставший архиепископом Симферопольским и Крымским, был хирургом, ученым, автором трудов по анестезиологии и гнойной хирургии

Симферополь, 2 ноября 2018, 11:22 — REGNUM  В перечень предлагаемых для симферопольского аэропорта имен вошло имя Святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского с апреля 1946 года. Об этом сообщает сайт Великие имена.рф.

Отмечается, что доктор медицинских наук, профессор Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, уроженец Крыма, ставший епископом Русской православной церкви, а затем и архиепископом Симферопольским и Крымским был хирургом, ученым, автором трудов по анестезиологии и гнойной хирургии. Также Святитель Лука был духовным писателем и доктором богословия.

Следует отметить, что среди имен великих людей, предложенных в качестве имени для симферопольского аэропорта также названы имена писателя Антона Павловича Чехова, хирурга Николая Ивановича Пирогова, адмирала Павла Степановича Нахимова, императрицы Екатерины II Великой, художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского и других.

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Проект по присвоению аэропортам России имен великих людей
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