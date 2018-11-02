Власти Крыма: все пострадавшие в керченской трагедии получили выплаты

Симферополь, , 11:21 — REGNUM Власти Крыма в полном объёме произвели единовременные выплаты всем пострадавшим в результате нападения на Керченский политехнический колледж. Об этом заявила заместитель министра труда и соцзащиты региона Елена Лось.

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По её словам, которые приводит РИА Новости, выплаты всем 52-м пострадавшим в размере 500 тыс. рублей завершены. Последняя выплата прошла сегодня утром, 2 ноября, для девушки, с которой не было связи. Общая сумма материальной помощи составила 26 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Министерство труда и социальной защиты Республики Крым заявило о выплате в полном объёме единовременный пособий 20 семьям погибших в результате трагических событий 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже. Общая сумма составила 39,5 млн рублей, еще 360 тыс. рублей было выделена, но выплату единовременного пособия на погребение. Средства на эти цели направлялись из резервных фондов правительства РФ и Совета министров Крыма.

Также, по информации заместителя председателя Совета министров Республики Крым Аллы Пашкуновой, по состоянию на 29 октября были произведены выплаты единовременного пособия 35 гражданам (по 500 тысяч рублей на пострадавшего) на общую сумму 17,5 млн рублей.

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Напомним, трагедия в Керчи разыгралась 17 октября. Студент политехнического колледжа Владислав Росляков устроил в учебном учреждении стрельбу. В результате стрельбы и взрыва бомбы, которую самостоятельно изготовил нападавший, погибли 20 человек, еще более 50 получили ранения различной степени тяжести. Сам подозреваемый покончил с собой.

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