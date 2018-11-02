Украинскому телеканалу вынесли предупреждение за игнорирование «дня скорби»

Киев, , 11:12 — REGNUM Телеканал «Громадське» получил предупреждение за игнорирование Дня памяти жертв «красного террора», заявили в пресс-службе национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, сообщил 1 ноября официальный сайт организации.

Проверка установила, что 5 сентября, телеканал не сообщил о столетнем юбилее «красного террора». Согласно принятым на Украине нормам, эта информация должна была распространяться не реже, чем раз в два часа.

Напомним, 27 сентября начались внеплановые проверки шести украинских телеканалов, которые не рассказывали о юбилее, не провели минуту молчания и не транслировали изображение горящей свечи в знак поддержки государственного «траура».

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