Родом из детства: о символах единства России в понимании её граждан

Москва, , 11:02 — REGNUM Говоря о символах единства, которые, согласно опросу ВЦИОМ, выбрали граждане России, завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин отметил, что культурные ориентиры, объединяющие нацию, совершенно необходимы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По поводу гимна, Дня Победы и других позиций, которые в России относят к символам единства, он, в частности, отметил:

«Да их и не может не быть — если эта нация существует. Гимн-гимном, его каждому из нас приходится слушать по несколько раз на дню. Тут интереснее образы, которые выбираются «добровольно».

Что мы можем заключить из данного опроса ВЦИОМ (который, как и всякий опрос очень и очень условен)? Что для всех нас важна тема патриотизма и боевых подвигов (с древности и до Великой Победы). Тут и Толстой, и Муромец, и «Тихий дон», и Катюша, ждущая своего бойца, и Пушкин, конечно. При этом мы не лишеныздорового юмора в самооценке, отсюда и Обломов и сказочный Иван… Илья Муромец тоже, как известно, тридцать лет и три года вел вполне обломовскую жизнь, зато потом всем врагам досталось…

Эти культурно-поведенческие стереотипы знакомы нам с детства и по прежнему положительно воспринимаются, как следует из данных опроса. В общем, поговорка про русского, который долго запрягает, да быстро едет вполне разделяемая в народе. И это объединяет разные поколения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициативный опрос, в ходе которого выяснилось, что главными символами единства для граждан России являются Победа в Великой Отечественной войне и гимн Росси проводил ВЦИОМ. Также среди важных событий граждане РФ назвали возвращение Крыма в состав России, революцию 1917 года, полет Юрия Гагарина, Отечественную войну 1812 года и распад СССР.

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