«Губернаторская ёлка»: маленьким нижегородцам раздадут тысячу подарков

Нижний Новгород, , 10:53 — REGNUM Министерство социальной политики Нижегородской области закупит одну тысячу новогодних подарков, которые будут розданы на Губернаторской ёлке. На это определены средства областного бюджета 2018 года. Аукцион пройдёт 12 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена лота — 480 тыс. рублей, по 480 рублей за один подарок. Победитель тендера должен будет поставить подарки до 20 декабря 2018 года. Закупка проводится у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

В подарке планируются конфеты, глазированные шоколадной глазурью с комбинированным корпусом, состоящим из мягкой карамельной массы и сбивной массы типа нуги, сахарное печенье, «мармелад в виде забавных фигурок бегемотиков», конфеты, глазированные шоколадной глазурью с корпусом из масс пралиле или типа пралине, а также иные конфеты. В составе подарка запланирована также текстильная игрушка в виде символа нового года — поросенка, который должен быть высотой не более 26 см, и иметь бант, значок с логотипом губернаторской елки, формат которого согласуется с заказчиком при заключении контракта.

«Все кондитерские изделия не должны содержать искусственных ароматизаторов, красителей, консервантов и заменителей какао-масла», — отмечается в техзадании.

Подарки планируется вручать в рамках новогоднего мероприятия «Губернаторская ёлка», которое проведут для детей находящихся в трудной жизненной ситуации, а также воспитанников государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей.

Напомним, ранее депутаты думы Нижнего Новгорода одобрили выделение 10 млн рублей на главную ёлку города и его украшение. Известно, что на искусственное дерево планируется потратить 1,7 млн рублей. А позднее был объявлен единый тендер на праздничное украшение к Дню народного единства, Новому 2019 году и Рождеству Христову. Начальная цена аукциона составляла свыше 5,7 млн рублей.

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