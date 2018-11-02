На Украине отмечают годовщину очередной антиисторической «трагедии»

Киев, , 10:52 — REGNUM Украина отмечает 310-летие так называемой «Батуринской трагедии», заявил бывший президент страны Виктор Ющенко 2 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня 310-летие Батуринской трагедии, когда российский военный корпус под руководством князя Меньшикова вероломно ворвался в гетманскую столицу Батурин и жестоко расправился с его защитниками», — сообщил политик.

По версии Ющенко российские войска убили 13−15 тыс. жителей города, независимо от пола и возраста, а также разграбили и сожгли православные храмы.

«Для меня батуринская трагедия созвучна с голодомором 30-х», — отметил экс-президент Украины.

Напомним, в 1708 году в Батурине находилась резиденция гетмана Ивана Мазепы, которая была взята после его измены Петру I.

Во время штурма города ожесточённое сопротивление русским войскам оказала только охрана крепости, состоявшая из иностранных наёмников.

Основной причиной ликвидации крепости было то, что Мазепа сосредоточил в ней артиллерию и запасы пороха, которые планировал передать напавшим на Россию шведам.

Массовая резня, о которой рассказывают украинские мифортворцы, не подтверждена ни документами той эпохи, ни археологическими исследованиями.

«Батуринская трагедия» напоминает так называемый «голодомор», поскольку в её основе также лежит историческое событие и данный миф также призван воспитывать ненависть к России у следующих поколений жителей Украины.

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