Квотировать рабочие места для «предпенсионеров» предложили в Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM В Санкт-Петербурге может быть принят закон, помогающий найти работу людям предпенсионного возраста, а также другим уязвимым на рынке труда соискателям. Соответствующий законопроект одобрен 2 ноября комитетом по законодательству Заксобрания Петербурга.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комитета, одним из авторов документа стал депутат Денис Четырбок («Единая Россия»). Документ был поддержан единогласно и теперь будет вынесен на рассмотрение пленарного заседания Заксобрания.

Если он станет законом, то петербургские компании, в которых трудоустроено более 100 сотрудников, независимо от формы собственности, будут обязаны выделять не менее двух рабочих мест для людей, испытывающих трудности при поиске работы.

В эту категорию включены граждане предпенсионного возраста (которым до пенсии менее пяти лет), одинокие и многодетные родители, которые воспитывают детей-инвалидов, несовершеннолетние соискатели.

Согласно законопроекту, подтверждением выполнения требований закона станут заключенные трудовые договоры с лицами указанных категорий или обращение работодателя в органы службу занятости с просьбой оказать содействие в подборе необходимых сотрудников, подходящих под эти категории.

Напомним, в рамках пенсионной реформы на федеральном уровне принят закон о введении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнении людей предпенсионного возраста. Для нарушителей предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей или до 360 часов общественных работ.

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