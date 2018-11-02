В День народного единства в Москве ограничат продажу алкоголя

Москва, , 10:46 — REGNUM Ко Дню народного единства Москву украсят праздничные плакаты. На медиафасадах домов на Новом Арбате запустят тематические ролики. По всему городу включат праздничную архитектурно-художественную подсветку. Отметить государственный праздник москвичи смогут в парках, на площадях и пешеходных зонах столицы, сообщается на портале мэра Москва.

В мэрии отметили, что в День народного единства в столице ограничат продажу алкоголя. Так, 4 ноября пиво и алкогольные коктейли нельзя будет купить в кафе и магазинах, которые находятся рядом с местами проведения массовых мероприятий.

Кроме того, под запрет попадут слабоалкогольные и крепкие напитки, а также соки и газировка в стеклянной таре.

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Как сообщало ИА REGNUM, на ноябрьские праздники в Москве сохранится тёплая погода. Столбик термометра будет достигать +10 градусов. Напомним, День народного единства — государственный праздник, который отмечается 4 ноября начиная с 2005 года.

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