Социальные карты для студентов могут выпустить в Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM У петербургских студентов в ближайшем будущем может появиться своя социальная карта. По ней они смогут получать установленные законом льготы при проезде в общественном транспорте и посещении музеев, записываться на прием к врачу, получать скидки при оплате товаров и услуг в организациях, ставших партнерами проекта.

Инициативу о введении карты поддержали в комитете по законодательству Заксобрания Петербурга, сообщили ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе комитета. Это предложение будет направлено врио губернатора Северной столицы Александру Беглову.

Петербургские депутаты приводят в пример Москву, где уже несколько лет действует аналогичная карта. Как считают парламентарии, оформить карту студента в Петербурге сможет любой учащийся вуза, живущий в Петербурге и обучающийся по очной форме.

По данным Заксобрания, в вузах Петербурга обучаются свыше 300 тысяч студентов, большинство из них приехали из других регионов и стран. Все они также смогут получить социальную карту.

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