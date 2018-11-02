Коммунальные службы Москвы переведены на особый режим работы

Москва, , 10:26 — REGNUM На праздничные выходные дни коммунальные экстренные службы, энергетические компании Москвы переведены на особый режим работы. Со 2 по 6 ноября столичные власти мобилизуют бригады рабочих, специализированную технику, будут дежурить бригады «Мосводостока», сообщается на портале мэра Москвы.

На всех предприятиях городского хозяйства на время праздников созданы специальные штабы и организовано круглосуточное дежурство руководителей. Так, в готовности находятся порядка 445 бригад и более 2700 единиц техники, 35 аварийно-ремонтных бригад и порядка 700 единиц техники.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, основная задача — надежное функционирование систем жизнеобеспечения столицы, комфорт и безопасность москвичей на праздничных мероприятиях.

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Как сообщало ИА REGNUM, в связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства жители России будут отдыхать три дня подряд — с 3 по 5 ноября.

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