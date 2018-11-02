Девять кудрявых пеликанов перезимуют на «Страусином ранчо» в Алтайском крае

Барнаул, , 10:19 — REGNUM В Алтайском крае стартовала «спасательная операция», целью которой является помощь молодым кудрявым пеликанам, отбившимся от стаи из-за сильного ветра. Девять редких птиц на сегодняшний день находятся на пруду у поселка Заветы Ильича, пишет 2 ноября «Алтайская правда».

Поскольку птицы не смогут перезимовать в условиях сибирских морозов, их разместят на «Страусином ранчо» в селе Власиха, а весной пеликанов выпустят в заказник в Бурлинском районе края.

«Одного пеликана уже отловили местные жители. Он греется у кого-то рядом с печкой. Теперь предстоит поймать остальных», — цитирует издание слова представителя минприроды края.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября стало известно, что в Алтайском крае попавшиеся на контрабанде 48 высушенных голов кудрявого и розового пеликана граждане Казахстана получили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

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