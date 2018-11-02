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Сатанисты хотят подать в суд на сериал «Сабрина»

Общество

Представителям церкви Сатаны не понравилось, что в сериале появляется копия статуи Бафомета

Детройт, США, 2 ноября 2018, 11:08 — REGNUM  Церковь Сатаны в США ополчилась на сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» из-за того, что в одном из эпизодов появляется точная копия статуи Бафомета, которую сатанисты установили в Детройте три года назад. Об этом сообщает The Wrap.

https://twitter.com/LucienGreaves/status/1057418640243466240

Основатель церкви Люсьен Гривз потребовал у авторов сериала немедленно убрать изображение. В своём Twitter он написал, что намерен судиться с сериалом, который присвоил защищённое авторскими правами изображение памятника «для продвижения фиктивной паники вокруг сатанизма».

«Сатанинский храм» организовала группа гражданских активистов в 2013 году. Это нетеистическая религиозная и политическая организация, базирующаяся в Салеме. В основе идеологии церкви — всеобщее равенство, социальная справедливость и разделение церкви и государства. Использование сатанинской символики активисты воспринимают как сатиру и юмор, позволяющие привлечь внимание к реальным проблемам.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован первый трейлер сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

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