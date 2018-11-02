Бывший федеральный президент Германии Кристиан Вульф развелся с супругой

Ганновер, Германия, , 10:18 — REGNUM «Гламурная пара номер один» политической жизни Германии разошлась. Бывший федеральный президент Германии Кристиан Вульф развелся со своей супругой Беттиной Вульф, передает телеканал N-TV 2 ноября.

Информацию подтвердил адвокат семьи Вульф Кристиан Шерц. По его словам, развод состоялся по обоюдному согласию, и все необходимые вопросы, прежде всего ответственность за воспитание детей, согласованы. Разведенные не хотят ничего объяснять и просят уважать неприкосновенность их частной жизни.

Кристиан Вульф был федеральным президентом Германии с 2010 по 2012 годы. До этого в течение семи лет он возглавлял правительство Нижней Саксонии. В 2012 году Вульф подал в отставку, когда прокуратура обвинила его в злоупотреблении служебным положением. В 2014 году он был оправдан.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре этого года Беттина Вульф попала в заголовки газет после дорожно-транспортного происшествия. Бывшая первая леди Германии управляла автомобилем в нетрезвом состоянии и врезалась в дерево.

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