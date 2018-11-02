Депутаты в Чувашии предложили ужесточить закон «о тишине»

Чебоксары, , 10:13 — REGNUM Чебоксарские депутаты предлагают ограничить в многоквартирных домах время проведения строительных работ — в частности, распространить действие закона «о тишине» на выходные дни, праздники и обеденное время. С соответствующей законодательной инициативой они планируют обратиться в Госсовет Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Столичные депутаты считают, что нужно расширить действие так называемого закона «о тишине» и внести изменения в статью 9 регионального закона «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике». Данная статья, напомним, предполагает запрет на совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, с 23 до 7 часов, а в выходные и нерабочие праздничные дни — с 22 до 8 часов.

Пунктом 2 данной статьи предусмотрено проведение строительно-монтажных, строительно-ремонтных работ в многоквартирных домах с 21 часа до 23 часов. Чебоксарские депутаты предложили расширить условия применения данной нормы: ограничить время проведения строительно-ремонтных работ, нарушающих тишину и покой граждан, с 19 часов вечера до 9 часов утра, в обеденное время — с 13 часов до 15 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

«При этом в течение полутора лет со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию данное ограничение распространяться не будет, что не отменяет для новоселов необходимости соблюдения требования федерального закона «о тишине» с 23 часов до 7 часов утра», — говорится в сообщении.

Кроме того, парламентарии предложили увеличить штрафные санкции за нарушение, сохранив возможность предупреждения. Согласно действующей норме, данное административное правонарушение влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 500 рублей, на должностных лиц — от 1000 до 1500 рублей, на юридических лиц — от 2 000 до 5000 рублей. Депутаты горсобрания Чебоксар предлагают штрафы для граждан установить в размере 500−1000 рублей, на должностных лиц — 1000−1500 рублей, на юридических лиц — от 2000−5000 рублей.