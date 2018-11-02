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Забастовка водителей общественного транспорта Челябинска прекращена

Общество

Автобусы снова вышли на линию

Челябинск, 2 ноября 2018, 10:03 — REGNUM  В Челябинске прекращена забастовка водителей общественного городского транспорта. Автобусы снова вышли на линию, сообщают горожане.

По информации пресс-службы мэрии, глава города Евгений Тефтелев проинформирован о прошедшей утром 2 ноября акции протеста. С бастующими встретились глава городского управления транспорта Максим Кичеев и директор ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод. Общение заняло час. В ходе разговора была достигнута договорённость о погашении долгов по зарплате за сентябрь. Их могут отдать уже к 8 ноября.

Кроме того, в ближайшее время работникам выплатят долги за август.

Напомним, забастовка прошла утром 2 ноября. В назначенный час автобусы муниципального предприятия не вышли на линии.

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