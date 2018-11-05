Знаменитые разведчики Великой Отечественной войны

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 5 ноября, в России отмечают День военного разведчика. За всю историю порядка 750 сотрудников военной разведки были удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя России. ИА REGNUM составило список одних из самых известных разведчиков времен Великой Отечественной войны.

Рихард Зорге

Благодаря Зорге советское правительство получило информацию о планах военных действий Японии в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол. Среди многочисленных сообщений, переданных Зорге в Москву, была и информация о готовящемся нападении Германии на СССР летом 1941 года, а также о том, что Япония не намерена атаковать, а сосредоточит свои усилия на Тихоокеанском театре военных действий. В 1941 году Рихарда Зорге арестовала японская полиция, спустя еще три года его казнили. СССР в течение 20 лет не признавал разведчика своим агентом, и только в 1964 году ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Ян Черняк

Черняк был агентом советской военной разведки с 1930 года. В период с 1936 по 1939 год он создал в Германии разведывательную сеть «Крона», состоящую более чем из 20 агентов. В годы Великой Отечественной войны участники сети смогли передать в СССР копию плана «Барбаросса», данные по британским ядерным исследованиям, оперативный план немецкого наступления под Курском и более 12 тыс. листов технической документации и 60 образцов радиоаппаратуры. В 1994 году, когда Ян Черняк находился в больнице в состоянии комы, ему присвоили звание Героя Российской Федерации.

Ким Филби

Сын лорда и дальний родственник знаменитого маршала Монтгомери, Филби был самым высокопоставленным агентом разведки СССР. С 1941 года он работал заместителем начальника британской контрразведки и бесперебойно поставлял важную информацию от западного руководства — только за время войны он передал в Москву 914 документов. В 1963 году ему пришлось спасать свою жизнь бегством в СССР. Советский Союз отказался выдавать его британским властям или обменивать на кого-либо, поэтому Филби прожил в Москве до самой смерти.

В этом году исполняется ровно 100 лет со дня создания Главного разведывательного управления. Именно 5 ноября 1918 года было создано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, которое впоследствии превратилось в знаменитое ГРУ Генерального штаба ВС РФ — центральный орган управления военной разведкой.

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