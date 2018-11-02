Чили будет добиваться от Осло вернуть вывезенные с острова Пасхи находки

Сантьяго, , 09:56 — REGNUM Власти Острова Пасхи планируют потребовать от норвежского музея Kon Tiki вернуть огромную коллекцию археологических находок и исторических фотографий, заявили 1 ноября в правительстве Чили, сообщает французское издание Le Figaro.

Глава местной администрации Тарита Аларкон Рапу должна встретиться через две недели с директором расположенного в Осло музея и потребовать вернуть коллекцию, собранную норвежским ученым Туром Хейердалем в 1950 годах.

«Коллекция, которая достаточно важна, включает в себя археологические и этнографические образцы, скульптуры, генетический материал, а также большое количество фотографий, снятых в 1950 годах», — подчеркнули в министерстве иностранных дел Чили.

По словам главы внешнеполитического ведомства Роберто Ампуэро, норвежский музей готов обсудить возращение экспонатов. Чили также проводит переговоры с Британским музеем на предмет возвращения на остров гигантских статуй на остров.