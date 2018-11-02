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В Ростовской области на берег вновь выбросился дельфин-азовка

Общество

Об этом сообщают жители Таганрога в социальных сетях

Таганрог, Ростовская область, 2 ноября 2018, 09:37 — REGNUM  В социальных сетях жители Таганрога (Ростовская область) сообщают о выбросившемся на берег Таганрогского залива дельфине-азовке. По мнению интернет-пользователей, животное стало жертвой экологической катастрофы, так как оно обычно имеет бурый окрас.

Найденное на побережье млекопитающее имеет светлый окрас, а также раны на теле. Очевидцы подмечают у дельфина слишком узкий хвост.

ИА REGNUM напоминает, что подобный инцидент уже происходил на берегу Таганрогского залива в июле текущего года. Местные жители обнаружили на теле животного ожоги. Учёные-ихтиологи объясняют гибель дельфинов на территории Ростовской области неестественной средой обитания.

Читайте ранее по теме: В Ростовской области на берегу Таганрогского залива найден дельфин-азовка

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Массовая гибель диких животных
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