Похитителя 18 тонн шоколада отдали под суд в Саранске

Саранск, , 09:30 — REGNUM В столице Мордовии на скамье подсудимых окажется уроженец одного из государств ближнего зарубежья. Его обвиняют в краже крупной партии шоколада. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД РФ 2 ноября.

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В настоящее время следователи завершили расследование и собрали достаточно доказательств вины мужчины. Обвинение ему предъявлено по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершённые в особо крупном размере»).

Преступление было совершено в августе 2016 года. Подозреваемый, работавший водителем-экспедитором одной из московских организаций, на грузовом автомобиле с прицепом с территории автостоянки в Саранске вывез шоколадную продукцию весом более 18 тонн.

«Сумма ущерба составила около 2,5 млн рублей. Похищенное обвиняемый реализовал с целью уплаты возникших ранее долгов», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года в городе Фрайбург на юге Германии было похищено 44 тонны шоколада. Преступники украли два трейлера со сладким грузом и исчезли в неизвестном направлении. Общая стоимость похищенного составила почти 400 тыс. евро ($496 тыс.). Задержать злоумышленников по горячим следам полиции не удалось.

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