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Законопроект о кибердружинах готовится в Госдуме

Общество

Правоохранительные органы должны будут с ними сотрудничать

Законопроект о кибердружинах готовится в Госдуме
Иллюстрация: Цитата к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США
Киберпространство

Москва, 2 ноября 2018, 09:13 — REGNUM  Законопроект о создании в России кибердружин намерены внести в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия», передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Предполагается, что кибердружины будут создаваться по инициативе граждан РФ не моложе 18 лет в форме общественной организации. Инициативная группа должна будет уведомить о начале своей деятельности Роскомнадзор.

Предполагается, что дружинники будут бороться с размещением в интернете запрещенной в России информации, в том числе направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Парламентарии намерены обязать прокуратуру, следственные органы, органы государственной власти и местного самоуправления сотрудничать с кибердружинниками.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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