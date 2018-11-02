Законопроект о кибердружинах готовится в Госдуме

Москва, , 09:13 — REGNUM Законопроект о создании в России кибердружин намерены внести в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия», передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Предполагается, что кибердружины будут создаваться по инициативе граждан РФ не моложе 18 лет в форме общественной организации. Инициативная группа должна будет уведомить о начале своей деятельности Роскомнадзор.

Предполагается, что дружинники будут бороться с размещением в интернете запрещенной в России информации, в том числе направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Парламентарии намерены обязать прокуратуру, следственные органы, органы государственной власти и местного самоуправления сотрудничать с кибердружинниками.