На востоке Китая проведена эвакуация в связи с приближением тайфуна «Юйту»

Сямэнь, Китай, , 09:10 — REGNUM Более 10 тыс. жителей провинции Фуцзянь на востоке Китая были эвакуированы в безопасное место в связи с приближением тайфуна «Юйту», сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

Согласно информации местного метеоцентра, к 14:00 по местному времени 1 ноября тайфун находился в 430 км от прибрежного города Дуншань провинции Фуцзянь. В настоящее время он движется в сторону севера со скоростью 10 км/час. Метеорологи ожидают, что в южных и центральных районах провинции тайфун принесет шквальный ветер от 11 до 12 баллов, а в районах городов Путянь, Цюаньчжоу, Сямэнь и Чжанчжоу ожидаются мощнейшие ливни.

Напомним, что в провинции Фуцзянь 1 ноября было объявлено штормовое предупреждение. Провинция во всю готовится к приходу тайфуна «Юйту», который принес серьезные разрушения на острове Сайпан, в результате чего тысячи туристы оказались заложниками острова.

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