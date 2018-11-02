В подтопленных районах Кубани военные убрали около 600 тонн мусора

Ростов-на-Дону, , 09:09 — REGNUM Порядка 600 тонн мусора убрали в пострадавших от подтопления населенных пунктах Краснодарского края военнослужащие Южного военного округа (ЮВО). Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе ЮВО.

Военные помогли привести в порядок около 180 домовладений в Апшеронском и Туапсинском районах края, убрали более 570 тонн мусора, а также вывезли порядка 120 кубометров упавших деревьев, отметили в пресс-службе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября стало известно, что полностью восстановлена поврежденная в результате проливных дождей железнодорожная инфраструктура на участке Туапсе — Кривенковская в Краснодарском крае.

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