Чета из Великобритании превратила гражданина Польши в раба

Лондон, , 08:45 — REGNUM В Великобритании гражданин Польши на протяжении нескольких лет содержался в рабстве. Об ужасных условиях, в которых содержался мужчина, на вид которому 40−50 лет, потерпевший рассказал, когда обратился в медицинский центр Саутгемптона за помощью, пишет Daily Mail.

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Он сообщил, что он вынужден спать на пластиковом шезлонге в неотапливаемом сарае, где отсутствовал туалет, при этом его заставляют работать за еду, которая зачастую просрочена и непригодна в пищу. В таких условиях он живёт уже четыре года, признался гражданин Польши.

По подозрению в нарушении прав трудящихся сотрудники полиции задержали местную чету. Мужчина 54-х лет, преподаватель одного из британских университетов, и его 56-летняя супруга родом из поселка Чилворт, расположенного вблизи города Саутгемптон, были арестованы 31 октября. При этом, как выяснилось, сами супруги довольно состоятельны, их дом с пятью спальнями в Хэмпшире оценивается в £1,2 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября из трудового рабства в Испании была вызволена группа из более чем 20 граждан Молдавии. Людей насильно удерживали на испанской ферме, содержали в антисанитарных условиях, не платили деньги за работу, а за неповиновение угрожали расправой.

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