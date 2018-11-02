Бывшего вице-губернатора провинции Шаньдун судят за коррупцию в Китае

Тайюань , Китай, , 08:38 — REGNUM Бывший вице-губернатор провинции Шаньдун на востоке Китая предстал перед Промежуточным народным судом города Цзиньчжун в провинции Шаньси на севере Поднебесной за взяточничество и растраты общественных средств, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

Цзи Сянци предстал перед судом за получение денежных средств, а также имущества и собственности в размере более 25,71 млн юаней (около $3,7 млн). Предположительно, он пользовался своим должностным положением и вверенными ему полномочиями для получения личной выгоды в период с 2003 по 2017 годы, занимая должности на различных постах.

Кроме того, он обвиняется в присвоении предметов искусства, принадлежавших общественной галерее на общую сумму 12,24 млн юаней. В своем финальном слове Цзи полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Приговор будет оглашен позже.

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