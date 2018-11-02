Число эмигрантов утроилось, но это не страшно — генпрокурор Украины Луценко

Львов, Украина, , 09:05 — REGNUM За девять месяцев 2018 года Украину покинули 600 тыс. человек, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в Украинском католическом университете во Львове, сообщило 1 ноября издание «Левый берег».

Луценко отметил, что разговоры о том, что миллионы граждан Украины покидают страну не соответствуют действительности:

«Разница между теми, кто выехал и въехал в прошлом году, была 200 тысяч, которые там остались. В этом году — 600 с хвостиком. Да, это в три раза больше, но это не миллион», — отметил он.

По мнению Луценко, в других европейских странах ситуация с мигрантами куда серьёзнее. В качестве примера он привёл Польшу, откуда в страны Западной Европы уехало около шести миллионов поляков.

«Мы наконец достигли единства со своим цивилизационным пространством. Это еще на Майдане казалось чудом», — подытожил генеральный прокурор.

Напомним, по данным агентства Eurostat, граждане Украине в 2017 году получили 662 тыс. разрешений на временное проживание в странах Евросоюза.

По оценке экспертов, к 2019 году в ЕС будет жить 2,3 млн. выходцев из Украины.

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