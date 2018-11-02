Пятница, 2 Ноября 2018 года
09:36:01 МСК

Число эмигрантов утроилось, но это не страшно — генпрокурор Украины Луценко

Общество

Граждане Украины наконец достигли единства с цивилизацией

Число эмигрантов утроилось, но это не страшно — генпрокурор Украины Луценко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Украина

Львов, Украина, 2 ноября 2018, 09:05 — REGNUM  За девять месяцев 2018 года Украину покинули 600 тыс. человек, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в Украинском католическом университете во Львове, сообщило 1 ноября издание «Левый берег».

Луценко отметил, что разговоры о том, что миллионы граждан Украины покидают страну не соответствуют действительности:

«Разница между теми, кто выехал и въехал в прошлом году, была 200 тысяч, которые там остались. В этом году — 600 с хвостиком. Да, это в три раза больше, но это не миллион», — отметил он.

По мнению Луценко, в других европейских странах ситуация с мигрантами куда серьёзнее. В качестве примера он привёл Польшу, откуда в страны Западной Европы уехало около шести миллионов поляков.

«Мы наконец достигли единства со своим цивилизационным пространством. Это еще на Майдане казалось чудом», — подытожил генеральный прокурор.

Напомним, по данным агентства Eurostat, граждане Украине в 2017 году получили 662 тыс. разрешений на временное проживание в странах Евросоюза.

По оценке экспертов, к 2019 году в ЕС будет жить 2,3 млн. выходцев из Украины.

Читайте также: К 2019 году в ЕС будет жить более 2 млн граждан Украины — эксперт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить