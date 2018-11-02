Партия краденых автомобилей так и не дошла из Лос-Анджелеса в Китай

Лос-Анджелес, США, , 08:31 — REGNUM Двадцать три украденных дорогостоящих автомобиля, направлявшихся в Китай, были обнаружены 31 октября в морском порту Лонг-Бич в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, сообщает агентство Синьхуа.

Автомобили стоимостью почти $1,9 млн были найдены таможенными органами США в порту. В их число входит 11 Mercedes-Benz модели GLS 450 и 12 автомобилей Land Rover модели Range Rover. Транспортные средства были изъяты властями для проведения расследования, а затем они будут возвращены их владельцам.

Отметим, что за 2018 финансовый год таможенными органами в порту Лонг-Бич было изъято в общей сложности 66 автомобилей, переправляемых за рубеж, включая 40 краденых и 11 со скрученным одометром, пять автомобилей с заниженной стоимостью и шесть — с поддельными документами. В одном же случае и вовсе злоумышленники пытались перевезти в транспортном средстве оружие.