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В Южном университете прошла студенческая игра «Где логика?»

Общество

Первая встреча состоялась в Таганроге

Таганрог, Ростовская область, 2 ноября 2018, 08:24 — REGNUM  Интеллектуально-развлекательная игра «Где логика?» прошла в Южном федеральном университете, её организатором выступил Студенческий совет Института управления в экономических, экологических и социальных системах, сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что участниками стали 14 команд из подразделений Южного федерального университета в Таганроге. Первая встреча состоялась в зале Ученого совета Инженерно-технологической академии.

Игра состояла из пяти разных туров. В зависимости от задания студентам требовалось найти понятие, общее для трех изображений, закончить фразу известного человека, определить двух персон, лица которых объединены в одно, определить, чего не хватает на картинке и добавить недостающие звенья таким образом, чтобы получилась логическая цепочка.

Победители получили грамоты и ценные призы, а всем участникам достались благодарственные письма, аплодисменты, хорошее настроение и вкусный пирог. По отзывам игроков, викторина получилась интересной и динамичной, а подарки и угощения от спонсоров — очень приятными.

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