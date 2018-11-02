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Температура воздуха в Москве поднимется до +9°C

Общество

Ветер ожидается южный, его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление повышенное — 762 мм рт. ст

Температура воздуха в Москве поднимется до +9°C
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 2 ноября 2018, 08:17 — REGNUM  В последний день текущей рабочей недели, 2 ноября, температура воздуха в столице России поднимется до +9°C. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Отмечается, что погода в Москве 2 ноября ожидается облачная с прояснениями.

«В первой половине дня местами морось. Туман», — сообщили в метеослужбе.

Также синоптики уведомили, что ветер ожидается южный, его скорость составит 5−10 м/с. Атмосферное давление повышенное — 762 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков отметил, что в первые выходные ноября на смену потеплению в Москве может прийти снегопад.

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