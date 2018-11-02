Водители общественного транспорта Челябинска начали забастовку

Челябинск, , 08:15 — REGNUM В Челябинске водители городского общественного транспорта начали забастовку. Они требуют погашения долгов по зарплате, сообщают местные СМИ.

Забастовку начали водители, работающие в ООО «Общественный городской транспорт». Бастующие требуют выплатить им долги по зарплате. Некоторые из сотрудников, по информации СМИ, не получили зарплату ещё за август.

Директор предприятия Дмитрий Холод приехал к бастующим и попытался уговорить их прекратить эту акцию. Похоже, это удалось. Как пишет издание «Новый День», автобусы уже начали выходить на линии.

Напомним, ранее муниципальные маршруты обслуживало муниципальное предприятие «Челябинский автобусный транспорт». Но в 2016 году ему на смену пришло ООО «Общественный городской транспорт», созданное в связи с банкротством муниципального перевозчика.

Учредителями ООО являются муниципальные предприятия «Служба организации движения» и «Служба благоустройства».