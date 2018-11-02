Без смартфона и компьютера легко могут обойтись около 40% граждан РФ

Москва, , 08:08 — REGNUM Смартфоны и компьютеры являются неотъемлемой частью жизни большинства жителей России. 79% граждан хотя бы раз в жизни пользовались компьютерами, 69% — смартфонами. Абсолютное большинство пользователей этими гаджетами среди людей до 45 лет. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Однако, судя по данным опроса, более двух третей пользователей утверждают, что легко обошлись бы и без смартфона (38%), и без компьютера (40%). Чаще такие ответы дают мужчины и люди старшего возраста, реже женщины и молодёжь.

При этом 26% пользователей смартфона и 22% пользователей компьютера утверждают, что им без этих устройств будет «очень тяжело и некомфортно». Большинство тех, кто не пользуется этими гаджетами и не хотят их осваивать, ссылаются на то, что «не разбираются, это сложно», «отвлекает от дел».

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведён 23 и 30 сентября 2018 года. Опросы проведены в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 62% жителей России пользуются социальными сетями, из них 41% опрошенных заходят в соцсети ежедневно, 14% — несколько раз в неделю, 4% — несколько раз в месяц. Самыми активным пользователями соцсетей являются молодые люди в возрасте 18−24 года (82%), низкая активность отмечена среди людей старше 60 (15%).

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