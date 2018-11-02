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Юные художники Приамурья приняли участие в творческом проекте ТОГУ

Общество

Жюри выявило победителей, представивших лучшие работы

Хабаровск, 2 ноября 2018, 08:02 — REGNUM  Около 50-ти юных художников Хабаровского края приняли участие в смене «Творческий пленэр», организованной Академией современного искусства и дизайна факультета искусств, рекламы и дизайна Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ). Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Смена стартовала 21 октября и объединила детей, которые проявили нестандартные формы работы и композиции на краевом конкурсе «Юный художник Приамурья». За время работы на проекте ребята посетили мастер-классы от экспертов в области современного искусства, а также прошли интенсивный курс живописи, академического рисунка и композиции. К финалу образовательной программы ребята подготовили итоговую работу по каждому из направлений.

Руководитель проекта Мария Лунина сообщила, что лучшие работы определяла экспертная комиссия из профессорско-преподавательского состава ФИРиД ТОГУ.

«Подобные мероприятия не только позволяют найти одарённых детей, но и повысить уровень их подготовки, а также развить систему академического художественного образования и творческие связи между довузовскими учебными заведениями Хабаровска», — сказала она.

Участниками заочного тура конкурса стали 300 школьников в возрастном диапазоне от 10 до 17 лет, проживающие в различных городах Хабаровского края и сёлах Хабаровского района и района им. Лазо. По результатам голосования компетентное жюри выявило 50 победителей, занявших 1, 2 и 3 места, в том числе заслуживших Гран-При в нескольких конкурсных номинациях.

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