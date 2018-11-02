Самые низкие зарплаты в ПФО у врачей Мордовии. А самые высокие?

Нижний Новгород, , 07:35 — REGNUM В Нижегородской области за январь-сентябрь 2018 года младший медицинский персонал получал 28,1 тыс. рублей против средней зарплаты в регионе около 32 тыс. рублей. Нижегородстат подвёл зарплатные итоги для сферы медицины за девять месяцев 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За рассматриваемый период средние заработные платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) составили 28 165 рублей. Средний медперсонал зарабатывал 29 150 рублей. В обоих группах профессий заработные платы были ниже среднеобластной. Выше данного показателя были только зарплаты врачей и фармацевтов с высшим образованием — 58 318 рублей.

Для сравнения: в Приволжском федеральном округе средняя заработная плата у младшего медперсонала составляет 26 679 рублей при среднероссийской за тот же период 33 569 рублей. Самые скромные доходы в этой сфере в округе имели жители Мордовии — 23 067 рублей и Саратовской области — 23 416 рублей, а самые высокие были в Татарии (31 633 рубля) и Башкирии (30 451 рубль). Среднее звено медицинского персонала в округе зарабатывало за девять месяцев в среднем 28 116 рублей при средней по России — 36 379 рублей. При этом ниже всех зарплаты были у среднего медперсонала Мордовии — 23 310 рублей и Саратовской области — 23 961 рубль, а выше — в Татарии (31 742 рубля) и Башкирии (30 014 рублей).

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое, или иное высшее образование, в ПФО за девять месяцев составляла 55 682 рубля. Тогда как в целом по России показатель был за этот период 73 609 рублей. Самые скромные доходы в округе имели врачи Мордовии — 46 344 рубля и Саратовской области — 47 839 рубля, а самые высокие были у врачей Татарии (63 193 рубля) и Башкирии — 59 876 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сфере образования в зависимости от сегмента преподаватели за этот же период в среднем зарабатывали от 25,6 тыс. (педагоги дошкольного образования) до 57,7 тыс. рублей (преподаватели университетов).

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